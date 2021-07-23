Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu

Kocaeli Haberleri 23.07.2021 - 17:47
Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.
İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra’da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti.
12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.
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