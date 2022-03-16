Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan biri aktif 5 askeri personel, doktor ve özel sektör çalışanı 7 şüpheli, Kocaeli, Antalya, Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.



Ekiplerce ikametlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

