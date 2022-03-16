Kocaeli merkezli FETÖ operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 10:02
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan biri aktif 5 askeri personel, doktor ve özel sektör çalışanı 7 şüpheli, Kocaeli, Antalya, Konya ve İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.
Ekiplerce ikametlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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