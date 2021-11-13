Kocaeli ve Edirne'de telefonla dolandırıcılıkla suçlanan şüpheli yakalandı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde şüpheli bir kişinin, telefonla aradığı kişiyi 350 gram külçe altın alarak dolandırdığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda olduğunu tespit edilen şüpheli M.A. operasyonla gözaltına alındı.



Şüphelinin üst aramasında 6 deste halinde 54 bin 515 avro bulan polis, paranın Edirne'de aynı yöntemle dolandırılan R.A'ya ait olduğunu belirledi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



54 bin 515 avro ise işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.