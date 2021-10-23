Kocaeli'de 40 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Haberler - Kocaeli Haberleri 23.10.2021 - 08:24
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste kaçak göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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