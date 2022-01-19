Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 17:44

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "yağma" ve benzeri suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası da bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

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