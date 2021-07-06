Kocaeli'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 12:48
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünün, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında DEAŞ'la irtibatlı ve iltisaklı olduğu öne sürülen zanlıların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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