Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 14:45

Kocaeli'de kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde G.K. (47) ile kardeşi G.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey G.K, tabancayla kardeşine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı G.K, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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