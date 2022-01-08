Kocaeli'de sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Değirmendere Merkez Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yürüyen bir gence, iki sokak köpeği saldırdı.



Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan gencin yanına, caddedeki diğer 2 köpek de geldi.



Buradaki bir kişiyle konuşan genç, daha sonra sağ bacağını tutarak bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.



İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 sokak köpeğinin saldırdığı gencin bacağını tutarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

