Kocaeli'de sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı (Kocaeli Haberleri)

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak köpeklerinin bir gence saldırısı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 08.01.2022 - 16:12

Kocaeli'de sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Değirmendere Merkez Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yürüyen bir gence, iki sokak köpeği saldırdı.

Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan gencin yanına, caddedeki diğer 2 köpek de geldi.

Buradaki bir kişiyle konuşan genç, daha sonra sağ bacağını tutarak bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 sokak köpeğinin saldırdığı gencin bacağını tutarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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