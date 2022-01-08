Kocaeli'de sokak köpeklerinin bir gence saldırısı kameraya yansıdı

Haberler - Kocaeli Haberleri Anadolu Ajansı 08.01.2022 - 16:12
Kocaeli Haberleri - Anadolu Ajansı, Değirmendere Merkez Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde yürüyen bir gence, iki sokak köpeği saldırdı.
Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan gencin yanına, caddedeki diğer 2 köpek de geldi.
Buradaki bir kişiyle konuşan genç, daha sonra sağ bacağını tutarak bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 sokak köpeğinin saldırdığı gencin bacağını tutarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
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