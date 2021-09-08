Kocaeli Haberleri 08.09.2021 - 18:24
Kocaeli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Gölçcük ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde Yaşar Komut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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