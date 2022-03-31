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Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu (Konya Haberleri)

Konya'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Haberler - Konya Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 09:26

Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta çalınan 4 kilogram altının bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yürütülen incelemeler neticesinde, çalınan altının hırsızlık zanlısının ikametinde, çatı arasına saklandığını tespit etti.

Çatı arasında yapılan aramada 3 kilo 800 gram 14 ayar, 213 gram 22 ayar altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.K. tutuklandı, S.K. ve D.D.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarı kırılarak girilmiş, yaklaşık 4 kilo altın çalınmıştı. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkati çekmemek için bitişikteki camları boyadıkları, boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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