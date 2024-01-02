Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 15 kilogram esrar, 783 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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