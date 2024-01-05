Kütahya'da evinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı (Kütahya Haberleri)

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kütahya'da evinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kutluhallar köyünde Ahmet Demirel'in (66) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yükseldiğini gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hisarcık Belediyesi ile Emet Etibor İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralanan Demirel ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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