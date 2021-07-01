Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 10:39
Kütahya Haberleri - Anadolu Ajansı,
S.G. idaresindeki 09 PR 034 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 2. kilometresinde ana yola çıkan, M.Ö'nün kullandığı 20 BAR 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.İ.A, A.Ş. ve M.Ş.T, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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