Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu (Manisa Haberleri)

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Manisa Haberleri 01.10.2021 - 12:30

Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.G. (40), İ.Y. (27), R.Ç. (43) ve H.Ş. (40), 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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