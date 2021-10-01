Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa Haberleri 01.10.2021 - 12:30
Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.G. (40), İ.Y. (27), R.Ç. (43) ve H.Ş. (40), 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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