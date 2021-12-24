Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 13:01
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takip sonunda Şehitler Mahallesi 712 sokaktaki 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki sığınağa operasyon düzenledi.
Aramada varillerde 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, şarapları sığınakta imal edip sattığı öne sürülen şüpheli Ş.A.Ö. (45) gözaltına alındı.
Varillerin sığınak dışına çıkarılamaması nedeniyle kaçak şarap, Manisa Büyükşehir Belediyesinden temin edilen tahliye pompasıyla bina dışındaki varillere aktarıldı.
Manisa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Manisa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.