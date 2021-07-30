Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 14:35

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, M.Ş. (26) ile arkadaşı Doğukan Kahraman (25), Atatürk Mahallesi'nde henüz tespit edilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında M.Ş, Kahraman'ı tabancayla sırtından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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