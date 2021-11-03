Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:39
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'da yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan A.T. (25) için Yunusemre ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Şüpheli adreste gözaltına alındı. Terör örgütüne 2016'da katıldığı belirlenen A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, sulh ceza hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandı.
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