Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haberler - Mardin Haberleri Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 15:30
Mardin Haberleri - Anadolu Ajansı, Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABM 489 plakalı otomobil, Kızıltepe Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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