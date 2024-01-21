Mersin'de araç yüklü TIR'da yangın çıktı

M.Ç'nin kullandığı ve 8 yeni araç taşıyan 33 AYL 67 plakalı TIR, Tarsus-Pozantı kara yolunun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Römorkun lastiğinde başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede tırda yüklü hafif ticari araç ile otomobillere de sıçradı.



TIR'ı römorktan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle römorkta ve yüklü araçlarda hasar oluştu.

