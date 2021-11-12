Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor (Mersin Haberleri)

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yörük ailenin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 11:57

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalara, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, arama ve kurtarma köpekleri de yer alıyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Henüz kayıp çocuktan bir ize rastlanmayan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.


Dün çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, bir süre kızlarını aramış, sonuç alamayınca ilgililere haber vermişti.


Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

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