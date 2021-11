Mersin'de lösemiye karşı yaşam savaşını kazanan Berfin, artık hayallerinin peşinde

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İlkokula başlama heyecanı yaşadığı 2018'de, burun kanaması, morluk ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde lösemi teşhisi konulan Berfin, Uzman Dr. Funda Erkasar gözetiminde tedaviye alındı.

Bu süreçte kanseri yenmek için mücadele veren ve yaşama daha sıkı bağlanan Berfin, küçük bedeniyle hastalığa direnmeyi başardı.

İki yıl süren kontrollerinin ardından taburcu olup tedavisine evde devam edilen Berfin, bir süre sonra kansere karşı verdiği yaşam savaşını kazandı.

Sağlığına kavuşan Berfin, heyecanla beklediği okulunda eğitim hayatına başladı. Arkadaş edinip oyunlar da oynayan Berfin, artık hayallerinin peşinden koşuyor.

- Hayali doktor olmak

Berfin Bulut, AA muhabirine, lösemiye karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlattı.

Hastalığı sürecinde okula gidemediğini ve arkadaşlarıyla vakit geçiremediğini anlatan Bulut, "Dışarı çıkmayı çok istiyordum. Dışarıdaki çocuklar oyunlar oynuyordu, çok güzel şeyler yapıyorlardı. Ben dışarı çıkamadığım için üzülüyordum." dedi.

Hastalığı sürecinde doktorunun ve ailesinin kendisine çok büyük destek verdiğini anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Ailemin desteğiyle hastalığımı çok güzel bir şekilde atlattım. Annem ve babam sayesinde çok güçlü oldum. Hastalığım bitince çok sevinmiştim. Dışarı çıktım, oyunlar oynadım. Okula başladım, orada arkadaş edindim. Çok güzel şeyler öğrenmeye başladım. Doktor olup kendim gibi lösemili çocukları iyileştirmek istiyorum. Doktorum gibi hastalara yardım etmek istiyorum."

- "Bir annenin duyacağı en zor cümlelerden birini duymuştum"

Dilan Altın da kızına lösemi teşhisi koyulduğu anda tarifi olmayan bir acı yaşadığını dile getirdi.

O süreçte yaşadıkları zorluklara değinen Altın, "Bir annenin duyacağı en zor cümlelerden birini duymuştum. Anlatılamaz bir durum. Sadece benim gibi bu durumu yaşayan bir anne bilir. Rabb'im hiçbir anneye yaşatmasın, tarifsiz bir şey. Evladınız olmasa bile küçük bir çocuğu o şekilde görmek, hiçbir vicdanın kaldırabileceği bir durum değil. Çok zor bir süreç. Güçle, azimle, umutla yendik, çok şükür." diye konuştu.

Lösemiye karşı verdikleri savaşı iki yılın sonunda kazandıklarını dile getiren anne Altın, şunları söyledi:

"Kızımın lösemiyi atlattığını duyduğum ilk anda yaşadığımız kötü günler bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Doktorumuz 'artık bitti, Berfin ilaç bile almayacak.' dediği anda hayattaki her şey bizimmiş gibiydi sanki. Anlatılmaz, tarifsiz bir mutluluk. O kelimeden sonra her şey yavaş yavaş yoluna girdi. Berfin hayata adapte oldu. Okula gitmeye başladı. Arkadaşları gibi oyun parklarına, kalabalık ortamlara girmeye başladı."

- "Onu mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor"

Uzman Dr. Funda Erkasar da 2018'de lösemi teşhisi konulan Berfin ve ailesinin o dönemde büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

Tedavi sürecinde iki yılın zorlu geçtiğini anlatan Erkasar, şunları kaydetti:

"Berfin her çocuk gibi hastaneden ürküyordu. Ailesi saçları döküleceği için çok tedirgindi. Bu iki yılı özveriyle, emeklerimizle geçirdik. Hem aile hem de çocuk açısından yıpratıcı bir dönemdi. Berfin'in saçları döküldü. Bu süreçte Berfin ve ailesine gereken destekler verildi. Berfin ve annesi çok güçlüydü. Ailesi hep yanındaydı. Hep güler yüzlüydüler. Berfin de kendisini tedaviye kapatmadı. Artık okuluna başladı ve mutlu. Onu mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor."