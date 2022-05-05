Mersin'de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 10:50
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sefa Civelek, Özge Yörük, Deniz Balcı ve Burçin Köse, ilçedeki Yanışlı Mağarası'na gitti.
Burada bir süre vakit geçiren 4 kişi, deniz kenarındaki mağarada su seviyesinin yükselmesi ve dalgaların şiddetini arttırması nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi mağaranın üst kısmından uzatılan ip yardımıyla yaklaşık 40 metre yukarıya çekerek kurtardı.
Mahsur kalanlardan biri de sahil güvenlik ekiplerince kıyıdan kurtarıldı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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