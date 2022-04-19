Mersin'de sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 12:17
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen Y.Ş. ve B.Ş'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince çalışma başlatıldı.
Zanlıların iş yerine düzenlenen operasyonda, mikrodalga fırına gizlenmiş sahte 13 bin 800 lira ele geçirildi.
Sahte para kontrol cihazı, tabanca ve 8 mermi de bulunan iş yerindeki şüpheliler Y.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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