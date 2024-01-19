Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, örgüt üyesi olduğu belirlenen F.A'nın adresi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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