Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 12:04
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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