Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 12:04

Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasal Bilgilendirme

Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...