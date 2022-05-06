Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 11:00
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından villada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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