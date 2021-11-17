Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 20’e ulaştı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor. 31'inci haftada nöbet tutanların sayısı 3 ailenin daha katılmasıyla, 20'e yükseldi.



2012 yılında dağa kaçırılan oğlu İhsan için evlat nöbetine katıldığını belirten Hıyasettin Demir, "Oğlumu çok seviyorum, oğlum gelsin. Onu kandırmışlar, götürmüşler. 9 yıldır hiç görmedim, hiç haber yok. Oğlum gel, senin annen, kardeşin, bacıların hepsi ağlıyorlar. Seni seviyorlar, oğlum gel" dedi.



Evlat nöbetine yeni katılan Gülüstan ve Fesih Derici çifti de 2014 yılında evden silah zoruyla kaçırılan çocukları Ramazan için 'teslim ol' çağrısı yaptı. Fesih Derici, "Oğlum dön gel, senin arkandan ağlıyoruz. Annen de burada oğlum, seni çağırıyoruz gel" diye konuştu. Baba Derici, "Çocuk, gece hayvanların yanından gelmiş. Aç olduğu için annesinden yemek istemiş. O sırada içeri giren teröristler yemek yemesine bile müsaade etmeden, oğlumu alıp götürmüşler. Annesi çocuğu ile birlikte ağlamış. 'Beni götürmeyin annem hasta, şimdi bırakın sonra götürün' demiş. Fakat zorla alıp götürmüşler. Annesine de 'Sen rahat durmazsan seni vurur, evini de yakarız' demişler. Perişan haldeyiz" ifadelerini kullandı.



"BAŞIMA SİLAH DAYADILAR"



Gülüstan Derici ise 3 teröristin oğlunun başına silah dayayıp kaçırıldığını ifade ederek, "Evde hiçbir erkek yoktu. Oğlum ve kızım ile birlikte oturuyorduk. İçeri girip, çocuğumu aldılar. Peşinden ağlayıp 'götürmeyin' dedim. Başıma silah dayadılar, 'götüreceğiz' dediler. Hiçbir şey yapamadık" dedi.



1994 yılında dağa kaçırılan kardeşi Abbas için evlat nöbetine katılan Abdurrahman Taş da kardeşinin çobanlık yaptığı sırada zorla kaçırıldığını söyledi. Peşine düştüğü kardeşinden bugüne kadar bir haber alamadığını belirten Taş, "Kardeşimi götürdüler, öldürdüler mi, ne yaptılar, bilmiyorum. Sağ olsaydı bir haber alırdık. Hiçbir haber alamadık" diye konuştu.