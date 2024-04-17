Muş'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhtar Çayan Dursun ise Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök de kaza yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.