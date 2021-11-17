Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Haberler - Muş Haberleri Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 19:21
Muş Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Yolgözler köyü kırsalına operasyon düzenlendi.
"Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu" adı verilen operasyonda, menfeze gizlenmiş, terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu tespit edilen G3 piyade tüfeği, 8 G3 piyade tüfeği şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.
Muş Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muş Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.