Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Muş Haberleri 07.09.2021 - 16:21
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 426,90 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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