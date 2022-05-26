Sakarya'da bir depoda 588 bin 400 makaron yakalandı

Sakarya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubeleri ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Arifiye'deki depoda arama yaptı.



Aramada, 1 kilo 154 gram açık ve paketli kıyılmış tütün, 563 bin 400 boş makaron, 25 bin içime hazır dolu makaron, 2 bin 655 yapıştırmaya hazır sahte bandrol, 1374 muhtelif malzemelerden kesilmiş bandrol ele geçirildi.



Depoyu kullandığı tespit edilen H.K. ve A.P. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

