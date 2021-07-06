Sakarya'da hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkisinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari araç, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımının olduğu refüje çaptı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, olay yerinde sürücü Kılıç ile Irak uyruklu olduğu belirlenen 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı hayatını kaybetti, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.