Bafra Ovası'nda çeltik hasadı tamamlandı (Samsun Haberleri)

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Bafra Ovası'nda çeltik hasadı tamamlandı.

Bafra Ovası'nda çeltik hasadı tamamlandı

Ovada 132 bin dekar alanda çeltik ekimi yapan çiftçiler mahsullerini topladı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 132 bin dekar kayıtlı ekim alanından bu yıl 110 bin ton çeltik hasat edildiğini söyledi.

Çeltikte bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Tosuner, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alımlarına devam ettiğine işaret etti.

Bafra'da çeltik için depo kiralandığına da işaret eden Tosuner, "Valilik önderliğinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 bin ton kapasiteli depo kiraladılar. Gecikmeler kaldırıldı, gece gündüz haftanın her günü alımlar yapılıyor, ödemeler bir ay içinde hesaplara yatırılıyor. Çeltik alım sıraları anında veriliyor." dedi.

Devletin piyasaya girdiğini ve çiftçiyi kimseye ezdirmediğini ifade eden Tosuner, yetkililere teşekkür ederek, çiftçilere ürünlerini TMO'ya vermelerini tavsiye etti.

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