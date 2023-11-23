Samsun'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama " suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K'yi yakaladı.
Söz konusu hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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