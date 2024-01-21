Samsun'da 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, aldıkları bir istihbarat üzerine "dolandırıcılık", "hükümlü ve tutukluların kaçması" ve "yağma suçu"ndan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 600 lira para cezası bulunan S.A'yı Atakum'da saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.
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