Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.T'yi Atakum ilçesinde, aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D'yi ise Canik ilçesinde yakaladı.
Aranan kişilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabancaya ait fişek, 1 hassas terazi, 1 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
H.T. ile O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Samsun