Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 14:31
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, B.B'nin kullandığı 55 AGE 378 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berra Yelken'e (18) çarptı.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Yelken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürüldü.
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