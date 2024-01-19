Samsun'da su kanalına düşen porsuk kurtarıldı

İkiztepe Mahallesi'nde DSİ Sulama Birliğine ait kanala porsuğun düştüğünü görenler, yetkilileri aradı.
İhbar üzerine Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, kanalda mahsur kalan porsuğu kurtarmak için harekete geçti.
Kepçe yardımıyla kanala giren bir görevli, porsuğu çıkardı. Porsuk, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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