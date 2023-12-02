Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.



Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 249 sentetik ecza hapı, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar, 3,82 gram eroin, 0,01 gram kokain, 2 esrar öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.



Operasyonlarda, aralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 3 hükümlünün de yer aldığı 38 kişi yakalandı.

