Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 38 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 249 sentetik ecza hapı, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar, 3,82 gram eroin, 0,01 gram kokain, 2 esrar öğütücü ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonlarda, aralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş cezası olan 3 hükümlünün de yer aldığı 38 kişi yakalandı.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Samsun