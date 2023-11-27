Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen H.H. ve M.B'nin evlerine operasyon düzenlendi.



Ekipler, ikametlerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 tabanca fişeğini ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

