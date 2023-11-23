Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 358 gram esrar, 117 kök kenevir, 4'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 7 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan O. A, S.Ç. ve M.A. jandarmaya götürüldü.
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