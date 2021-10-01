Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivas Haberleri 01.10.2021 - 12:36
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar uçakla İstanbul'a hareket etti.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
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