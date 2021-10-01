Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı (Sivas Haberleri)

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in 8'inci hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Haberleri 01.10.2021 - 12:36

Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar uçakla İstanbul'a hareket etti. 

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

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