Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar uçakla İstanbul'a hareket etti.



Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.