Tekirdağ merkezli "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu zanlılarından 12'si adliyede

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı, 12'si sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Diğer 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





Dün polis ekiplerince, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine 40 kişi gözaltına alınmış, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirilmişti.





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