Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, B.Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, insanları kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla dolandırdığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.



Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında şirket sahibi kadının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.







