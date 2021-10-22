Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı (Trabzon Haberleri)

Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla birçok kişiden 450 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 15:55

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, B.Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, insanları kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla dolandırdığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında şirket sahibi kadının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Yasal Bilgilendirme

Trabzon Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Trabzon Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

TRABZON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...