Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 12:54
Zonguldak Haberleri - Anadolu Ajansı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Nisan'da kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği iddiasıyla yakalanan ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan 6 zanlıdan 4'ü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla salıverildi.
Kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine başlatılan çalışma kapsamında 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklanmış, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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