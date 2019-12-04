1970'lerden bu yana küresel ısınma doğru öngörüldü

California Üniversitesi'nden Zeke Hausfather liderliğindeki ekibin, sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayınlanan çalışması, iklim bilimcilerin 1970 ile 2007 arasında dünyadaki iklim sistemi konusunda sağlam bir temel anlayışa ve sera etkisi yaratan gazlarda süregelen artışa nasıl yanıt vereceğini tasarlama kabiliyetine sahip olduğunu doğruladı.



Çalışma kapsamında 1970'lerden başlayarak 2007'ye kadar yapılan 17 iklim modellemesinin doğruluğu incelendi. Bunlar arasında, 1988'de insan kaynaklı küresel ısınmanın etkileri konusunda ABD Senatosu'nda ifade veren eski Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) iklim bilimcisi James Hansen liderliğinde 1981 ve 1988 yıllarında yapılan modellemelerin de yer aldığı aktarıldı.



Hausfather, 17 modelden 14'ünün gerçekte yaşananlar ile ayırt edilemez biçimde benzeştiğini ve küresel ısınmayı doğru öngördüğünü belirterek, "İklim modelleri, 1970'lerde yayınlananlar bile dikkate değer biçimde iyi iş çıkarmış." değerlendirmesinde bulundu.



İspanya'nın başkenti Madrid'de pazartesi günü başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'ndan (COP25) bir gün sonra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iklim değişikliğine yönelik yeni raporunu açıklamıştı.



DSÖ'nün 101 ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre hazırlanan raporda, pek çok ülkenin iklim değişikliğine karşı hazırladıkları planları hayata geçirmediklerinin altı çizilmişti.



İklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıklar, stres, kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar verdiği ifade edilen raporda, bu sorunun potansiyel olarak "21'inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği" uyarısı yapılmıştı.

