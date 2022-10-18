33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı tutuklandı

Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandı.

33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı tutuklandı

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Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Ajansına (MTI) yapılan açıklamaya göre, zanlı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandı.

Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamaya göre, şüpheli ve iki arkadaşı, 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandı.

Macar mahkemesi şüphelinin iade sürecini incelerken, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği duyuruldu.

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