"67 çocuk öldü, savaşın bedeli bu"

"Gazze'de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli bu" Bu çarpıcı manşet İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'e ait.



Gazete İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına ön sayfada yer verdi. Gazzeli çocukların isimleri de paylaşıldı.



Gazete başlıkta Gazze'deki savaşın bedelinin 67 çocuğun yaşamını yitirmesi olduğunu vurguladı. İsrail ve Hamas arasında 21 Mayıs'ta ateşkesin başlamasından bu yana Gazze-İsrail hattı sakin.



Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar İsrail saldırılarının ardından ilk kez basına konuştu. İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine devam etmesinin bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacağını söyledi. Mescid-i Aksa'ya dokunulması durumunda tüm Orta Doğu'nun şeklinin değişeceği konusunda uyardı.



Yahya es-Sinvar, Hamas'ın kontrolünde 500 kilometrelik bir yeraltı tüneli olduğunu, İsrail güçlerinin bunun ancak yüzde 5'ine zarar verebildiğini belirtti. Sinvar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Kahire ziyareti için Mısır'dan davet gönderildiğini, ziyaretin gelecek günlerde yapılacağını da ifade etti.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşu ise Mısır'ın İsrail ile Hamas ve Filistin yönetimini Kahire'de görüşmeler yapmaya çağırdığını duyurdu. Görüşmelerin bölgede uzun vadeli ateşkes anlaşmasına varılması, Gazze'nin yeniden imarı gibi konulara odaklanacağı belirtildi.



İrlanda parlamentosundaysa İsrail'in Filistin topraklarını "fiili ilhakı"nı kınayan önerge kabul edildi.



Böylece İrlanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili "fiili ilhak" ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.



