AB mahkemesinden Batman kararı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, çizgi film ve sinema karakteri "Batman" logosunun DC Comics tarafından tescil edildiğine ve başkaları tarafından kullanılmayacağına hükmetti.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İtalyan bir şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve DC Comics'e oval bir çevre içinde yarasa figürünü içeren logonun kullanımı için açtığı davayı karara bağladı.



Mahkeme, söz konusu logonun daha önce tescil edilen bir ticari markaya ait olduğuna ve bu logonun kamuoyunda kurgusal olmasına rağmen Batman karakteri izlenimi doğurduğuna karar verdi.

"AYIRT EDİCİ NİTELİKTEN YOKSUN DEĞİL"



Kararda, Batman logosu hakkında mahkemeye sunulan delillerin oval bir çevre içinde bir yarasayı temsil eden ticari markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığı belirtildi.