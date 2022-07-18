SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'nın tahıl ihracatını serbest bırakmaya yönelik çabalarının bu hafta bir anlaşma getirmesini umduğunu söyledi. Son dakika haberi! Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısına giderken gazetecilere konuştu.Borrell, Türkiye'nin öncülük ettiği müzakereler hakkında, “Umarım bu hafta Odesa’daki ve diğer yerlerdeki Ukrayna hububat gemilerinin blokajını kaldırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olur” dedi.Borrell, “On binlerce insanın hayatı bu anlaşmaya bağlı olduğu için bu diplomatik bir oyun değil” diye konuştu.AB yetkilisi ayrıca, AB dışişleri bakanlarının Rus altınına yönelik bir ithalat yasağını ve Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımlarda yapılacak diğer değişiklikleri tartışacaklarını açıkladı.AB, ülkenin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya karşı altı yaptırım paketini yürürlüğe koydu.Yaptırım paketleri,Rusya’dan petrol ve kömür ithalatı ile lüks malların ihracatını yasaklamayı ve ayrıca Rus ve Belarus bankalarının SWIFT sistemini kullanmasını engellemeyi hedefliyor.Diğer taraftan, geçen hafta İstanbul tahıl koridoru zirvesine ev sahipliği yaptı.Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasında 1,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" açıklamasını yapmıştı.BM GENEL SEKRETERİ: BİR SONRAKİ ADIM RESMİ ANLAŞMABirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Karadeniz'den Ukrayna'ya buğday ihracatının yeniden başlaması için yapılan görüşmelerde ileriye dönük kritik adım atıldı. Bugünkü ilerlemeyi somutlaştırmak için şimdi daha fazla teknik çalışmaya gerek var. Bir sonraki adımın bizi resmi anlaşmaya ulaştırmasını umuyoruz" demişti.